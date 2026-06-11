Красноярск начал праздновать 398-й День рождения

Красноярск отмечает 398-летие. В этом году праздничная программа проходит под темой «Красноярск: город дружбы». Она отражает многонациональный характер краевой столицы: в городе живут и работают представители более 120 национальностей, сохраняются культурные традиции и развивается общее городское пространство. [caption id= «attachment_369057» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Праздничная программа рассчитана на четыре дня. Первые мероприятия уже прошли у стелы «Красноярск — город трудовой доблести», на площади перед администрацией города, в парке имени 1 Мая и на Центральной набережной. [caption id= «attachment_369053» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Одно из главных событий первого праздничного дня — официальное открытие летнего сезона Трудовых отрядов главы города. Церемония прошла у стелы «Красноярск — город трудовой доблести» и объединила более тысячи участников проекта: бойцов, бригадиров и командиров отделений. С началом сезона ребят поздравил глава Красноярска Сергей Верещагин. [caption id= «attachment_369032» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] После официальной части участники отправились в парк имени 1 Мая, где для них подготовили интерактивные площадки от молодежных центров и предприятий города, мастер-классы и командные испытания. [caption id= «attachment_369033» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Боец Трудового отряда главы города Егор Антропов работает в проекте с 14 лет. По его словам, за три года отряд стал для него настоящей большой командой. Каждый раз поражаюсь масштабу трудового отряда. Он с каждым годом становится лучше. Мне нравится осознавать, что я часть этого большого проекта, — рассказал Егор. Он добавил, что участие в отряде помогает развивать личные навыки и находить новых друзей. [caption id= «attachment_369028» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В полдень праздничные события продолжились на площади перед администрацией города, где торжественно подняли флаг Красноярска. [caption id= «attachment_369052» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В церемонии участвовали Сергей Верещагин, председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, почетные жители города и представители национально-культурных автономий. В честь пятилетия присвоения Красноярску звания города трудовой доблести и в память о горожанах, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны, прошло салютование оружейной группы. [caption id= «attachment_369051» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Поздравляя красноярцев, Сергей Верещагин подчеркнул, что город развивается благодаря людям, которые живут и работают здесь. Красноярск — это центр промышленных достижений и технологических открытий, высокого искусства, культуры и спорта, гастрономии, ярких берегов Енисея, вдохновения, эмоций и возможностей. И все это благодаря людям, которые с гордостью называют себя красноярцами, — сказал глава города. Он также поблагодарил ветеранов и почетных граждан за труд и служение Красноярску, отметив, что их пример особенно важен для молодежи. У большого Красноярска впереди много планов и задач, но я не сомневаюсь: все вместе мы со всем справимся. Мира и радости нашему городу. С днем рождения, Красноярск! — добавил Сергей Верещагин. Почетный гражданин Красноярска, депутат Законодательного собрания края Владимир Чащин отметил, что поднятие флага стало символичным стартом праздничных дней. Красноярск — крупный промышленный, научный и культурный центр России. Нам есть чем гордиться и есть над чем работать. Город всегда был устремлен в будущее — от Красноярского острога до сегодняшнего миллионного города, — отметил Владимир Чащин. [caption id= «attachment_369047» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В церемонии также участвовали почетные граждане города. Основатель и художественный руководитель Красноярского камерного оркестра Михаил Бенюмов сказал, что за последние десятилетия Красноярск стал мощным культурным центром. Я хотел бы, чтобы культура в Красноярске и дальше развивалась. Есть проблемы, их надо решать, но надеюсь, что на это будет добрая воля и энергия красноярцев, — сказал Михаил Бенюмов. [caption id= «attachment_369048» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Далее на Центральной набережной вручили свидетельства об окончании школ искусств с отличием. [caption id= «attachment_369041» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Документы получили лучшие выпускники городских школ искусств — каждая школа выбрала одного ученика, которым особенно гордится. Сейчас на этой сцене стоят лучшие из лучших — талантливые выпускники наших школ искусств. Я уверена, что в ближайшем будущем имена и этих ребят зазвучат на культурном олимпе краевого центра, — сказала руководитель главного управления культуры администрации Красноярска Любовь Сахарова. [caption id= «attachment_369042» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] После церемонии состоялась акция «Этот большой мир!». [caption id= «attachment_369044» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Сводный хор из 398 учащихся детских школ искусств исполнил гимн России и гимн Красноярска, а также известные песни из детских кинофильмов. [caption id= «attachment_369038» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Праздничная программа продолжится 12 июня, в День России. На Центральной набережной пройдет День русской культуры с народными играми, конкурсами на самую длинную девичью косу и оригинальный сарафан. Вечером перед горожанами выступит ансамбль народной песни «Красный Яр». Основными площадками также станут остров Татышев, где развернутся краевой патриотический фестиваль «Служу России!» и Всесибирский фестиваль национальных культур. [caption id= «attachment_369035» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В выходные, 13 и 14 июня, горожан ждут на Центральной набережной. Там будут работать интерактивные локации и активности проекта «Яркие БЕРЕГА». Субботний вечер завершится выступлением кавер-группы из Санкт-Петербурга «Бис-Квит», а в воскресенье свою программу представит группа «Яхонт». Подробная программа празднования опубликована на официальном сайте города.