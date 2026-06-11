Волгоградец открыл стрельбу из-за места для рыбалки

— Между рыбаками завязалась словесная перепалка, после которой оскорбленный мужчина вернулся домой и вооружился охотничьим ружьем «ИЖ-27». После этого он вновь подъехал к «своему» месту и не менее двух раз выстрелил в каждого из своих «обидчиков» — 35-летний волгоградец получил проникающее ранение головы, а его друг — ранения грудной клетки и левого плеча, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.