Биолог Марьинский рассказал, кто такая «водяная оса», кусающая купальщиков

Марьинский подчеркнул, что укус клопа-гладыша не представляет серьёзной опасности для человека. Насекомое не вводит яд, и его укусы не вызывают серьёзных последствий. Тем не менее, важно помнить о возможности такого укуса и быть готовым к нему, особенно при купании в водоёмах.