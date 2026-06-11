Биолог Марьинский рассказал, кто такая «водяная оса», кусающая купальщиков

Во время купания в водоёмах некоторые люди могут неожиданно почувствовать резкую боль в ноге, не понимая, что произошло. Причиной такого укола может стать водный клоп-гладыш — хищное насекомое, защищающееся укусом при угрозе. Об этом рассказал РИАМО Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ.
По словам Марьинского, водный клоп-гладыш является одним из немногих беспозвоночных, способных укусить человека. причём очень болезненно, поэтому в народе его иногда называют водяной осой. Клоп-гладыш крупный — размером около сантиметра, он имеет мощный хоботок, который позволяет ему прокусить кожу человека, но укусы происходят только в целях самообороны.
Специалист отметил, что вероятность укуса клопа-гладыша крайне мала, особенно если человек не пытается поймать или повредить насекомое. Однако стоит быть осторожным, если во время купания вы случайно задели клопа ногой. В такой ситуации он может укусить в качестве защитной реакции.
Марьинский подчеркнул, что укус клопа-гладыша не представляет серьёзной опасности для человека. Насекомое не вводит яд, и его укусы не вызывают серьёзных последствий. Тем не менее, важно помнить о возможности такого укуса и быть готовым к нему, особенно при купании в водоёмах.
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