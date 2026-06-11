Правительство выделило Курску 950 млн рублей на развитие электротранспорта

Средства пойдут на реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. Помимо Курской области бюджетные ассигнования в 2026 году получат Нижегородская область (3,5 млрд руб.) и Саратовская область (1,2 млрд руб.). В 2027 году финансирование предусмотрено для Волгоградской области (500,3 млн руб.) и Саратовской области (3,7 млрд руб.), в 2028 году — только для Саратовской области (1 млрд руб.). Общий объем распределенных средств на три года составит 10,9 млрд руб.