Приборостроительный завод в Тамбовской области оптимизировал производство

Вместе с экспертами регионального центра компетенций специалисты провели анализ производственного потока и по его итогам оптимизировали последовательность технологических операций и сократили время оформления рабочей документации. В результате не только выросла производительность труда, но и на 5,2% сократилось общее время производственных процессов.