Приборостроительный завод в Тамбовской области оптимизировал производство

Производительность труда на приборостроительном заводе «ТВЕС» в Тамбовской области выросла на 14,5% за 6 месяцев работы на пилотном потоке по выпуску весов и весоизмерительной техники. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации муниципального округа.
Завод с 80-летней историей стал участником нацпроекта в конце 2025 года. Для достижения новых показателей там создали рабочую группу из сотрудников, которые прошли соответствующее обучение.
Вместе с экспертами регионального центра компетенций специалисты провели анализ производственного потока и по его итогам оптимизировали последовательность технологических операций и сократили время оформления рабочей документации. В результате не только выросла производительность труда, но и на 5,2% сократилось общее время производственных процессов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.