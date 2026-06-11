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Специальный трек для Нижегородской области создан в рамках форума «Сильные идеи для нового времени»

Все могут поделиться мыслями о том, как улучшить жизнь в регионе.

Специальный трек для Нижегородской области создан в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» (0+), сообщил губернатор Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАХ.

«У каждого из нас есть мысли о том, как улучшить жизнь в регионе. И сейчас их можно превратить в реальные проекты. Жители со всей страны на платформе идея.росконгресс.рф могут отправить свои идеи по девяти темам», — рассказал глава региона.

Среди сфер — образование, здравоохранение, туризм, транспорт, сельское хозяйство, поддержка семей, инклюзия, технологии и креативные индустрии. Заявки принимаются до 15 июня.

«Это наша общая возможность превратить личные мысли, идеи, мечты — в основу для счастливого настоящего и будущего. Не оставайтесь в стороне», — написал губернатор Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч нижегородцев проголосовали за территории для благоустройства по программе «ФКГС». Отдать свой голос (0+) можно до 12 июня.