Первую фазу клинических исследований вакцины от рака планируется начать в 2027 году

«В доклинической стадии у нас совместно с международными партнерами есть поливалентная мультитаргетная вакцина — не РНК, а пептидная. Она будет направлена на лечение различных опухолей, и мы рассчитываем войти в первую фазу клинических исследований в следующем году. Причем сразу с участием пациентов: такие препараты не исследуются на добровольцах», — сказала она.