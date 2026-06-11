Госэкспертиза одобрила строительство акватеррариума в новом зоопарке Перми

В нём разместят 22 террариума с имитацией природной среды обитания — от влажных тропических лесов до зон с перепадом температур. Для каждого вида предусмотрят индивидуальные системы вентиляции, фильтрации и регулировки влажности. В аквариальной части появится крупнейший пресноводный аквариум водоизмещением 10 200 литров.