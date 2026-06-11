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Госэкспертиза одобрила строительство акватеррариума в новом зоопарке Перми

Основу экспозиции составят два блока: террариумный и аквариальный.

Проект строительства акватеррариума в новом зоопарке Перми одобрила госэкспертиза, сообщает Министерство строительства Пермского края.

Двухэтажное здание полуовальной формы площадью 3,2 тысячи квадратных метров расположится справа от главного административного корпуса. Основу экспозиции составят два блока: террариумный и аквариальный.

В нём разместят 22 террариума с имитацией природной среды обитания — от влажных тропических лесов до зон с перепадом температур. Для каждого вида предусмотрят индивидуальные системы вентиляции, фильтрации и регулировки влажности. В аквариальной части появится крупнейший пресноводный аквариум водоизмещением 10 200 литров.

Помимо экспозиций, в здании оборудуют мастерские, кормокухню, виварий, инсектарий (для разведения насекомых) и гидрохимическую лабораторию для контроля качества воды.

Завершить строительно-монтажные работы планируют до конца 2027 года.

Напомним, в конце мая зоопарк пополнился малышами. Родителями стали сразу несколько пар.