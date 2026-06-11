Сексолог объяснил, почему мужчины предпочитают женщин с пышными формами

Одна из ключевых причин — подсознательная ассоциация с образом матери. Объёмные формы могут восприниматься как символ безопасности и сытости: согласно психоаналитическим концепциям Фрейда и Кляйн, первый объект любви (мать) напрямую связывается с источником пищи. Особенно ярко такая тяга проявляется у мужчин, которые в детстве испытывали дефицит материнской ласки и заботы. Если мать была эмоционально холодна, но внешне «идеальна», взрослый мужчина может искать компенсацию — и находить её в отношениях с более «тёплыми» и крупными женщинами.