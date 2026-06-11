Сексолог объяснил, почему мужчины предпочитают женщин с пышными формами

Психолог и сексолог Евгений Кульгавчук рассказал «Абзацу», какие глубинные механизмы могут стоять за тягой некоторых мужчин к женщинам с пышными формами. По словам эксперта, причины такого предпочтения нередко уходят корнями в детство или связаны с эволюционными инстинктами.
Одна из ключевых причин — подсознательная ассоциация с образом матери. Объёмные формы могут восприниматься как символ безопасности и сытости: согласно психоаналитическим концепциям Фрейда и Кляйн, первый объект любви (мать) напрямую связывается с источником пищи. Особенно ярко такая тяга проявляется у мужчин, которые в детстве испытывали дефицит материнской ласки и заботы. Если мать была эмоционально холодна, но внешне «идеальна», взрослый мужчина может искать компенсацию — и находить её в отношениях с более «тёплыми» и крупными женщинами.
Ещё один фактор связан с инстинктом размножения. С точки зрения эволюции, мужчина подсознательно ищет партнёршу, способную выносить и родить здорового ребёнка. При этом, как отмечает специалист, ключевым маркером привлекательности служит не худоба, а соотношение талии к бёдрам — около 0,7. Такой показатель сигнализирует о здоровом гормональном фоне и хорошей фертильности. Женщина может весить 100 килограммов, но при выраженной талии будет восприниматься подсознанием как подходящая кандидатура для продолжения рода.
Кроме того, в стрессовых ситуациях — например, во времена голода или ощущения опасности — тяга к полнотелым женщинам может усиливаться. В такие периоды выбор подобной спутницы восполняет возникший внутренний дефицит и работает как механизм выживания.