В Калининграде ищут подрядчика для подготовки проекта реконструкции главного входа стадиона «Балтика». Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, победителю торгов предстоит провести обследование памятника и оценить его техническое состояние. Специалисты должны будут провести комплексные работы и подготовить проект реконструкции входной группы старинного стадиона.
Начальная цена контракта составляет 4,3 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до декабря 2026 года. Непосредственно реконструкцию планируют проводить в 2027—2028-х.
В 2024 году стало известно, что в Калининграде планируют «реконструировать и обновить» входную группу стадиона «Балтика». Власти начали готовить проект, но решили провести более серьёзные работы из-за технического состояния несущих конструкций. Как рассказывал руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов, при ремонте может потребоваться демонтаж колонн. Реконструкцию оценивали в 33 миллиона рублей.
«Балтика» — один из старейших стадионов в Европе. Его построили в 1892 году и позже неоднократно расширяли. В послевоенное время он возобновил работу под названием «Динамо» и стал базой для местной футбольной команды «Пищевик». При реконструкции проспекта Мира в 1940—1950-е вокруг стадиона появился кованый забор, а на входе — монументальный портал с колоннадой и арками. С 1958 года арена и футбольная команда называются «Балтика».
После переезда клуба на стадион «Калининград» (сейчас — «Ростех-Арена») власти решили создать на пустующей территории спортивно-ландшафтный парк. Там уже появились теннисные корты, беговые дорожки и несколько полей для игры в футбол. Перед входом благоустроили площадь с фонтаном. Также планируют отремонтировать историческую трибуну и башню.