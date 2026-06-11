Летний старт продаж в ЖК «8 НЕБО» от ГК «Первый Трест!»

Жилой комплекс «8 НЕБО» — это проект, в котором архитектура превращается в устремленный вверх диалог с небом. Концепция рождается из идеи бесконечности: бесконечность видов, бесконечность возможностей, бесконечность личного пространства. Здесь городской ритм не давит, а воодушевляет — каждый шаг по двору становится приглашением посмотреть выше привычного горизонта, а каждый взгляд из окна — напоминанием о том, что небо начинается здесь.