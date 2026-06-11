Летний старт продаж в ЖК «8 НЕБО» от ГК «Первый Трест!»

«8 НЕБО» — это свежий взгляд на городскую жизнь, где архитектура вступает в диалог с небом, а комфорт обрамляется высотой потолков и широтой открывающихся видов.
Открыты продажи квартир в Литере 2 (секции А, Б, В). Для тех, кто хочет жить выше привычного горизонта, настал момент, чтобы стать частью этого невероятного пространства.
Выше привычного.
Жилой комплекс «8 НЕБО» — это проект, в котором архитектура превращается в устремленный вверх диалог с небом. Концепция рождается из идеи бесконечности: бесконечность видов, бесконечность возможностей, бесконечность личного пространства. Здесь городской ритм не давит, а воодушевляет — каждый шаг по двору становится приглашением посмотреть выше привычного горизонта, а каждый взгляд из окна — напоминанием о том, что небо начинается здесь.
Свобода, парящая в воздухе.
«8 НЕБО» — это возможность жить в городе, не теряя ощущения полета. Это среда, где каждый корпус имеет собственный характер, а сам проект формирует не только новый силуэт района, но и новую высоту комфорта — внимательную к деталям, смелую в планировках и бережную к человеческому масштабу.
С высоты птичьего полета.
Комплекс расположен в динамично развивающемся микрорайоне «Планета» — на пересечении улиц Лесотехникума и Комсомольской. Удобный выезд на проспект Салавата Юлаева связывает «8 НЕБО» с любой точкой города за считанные минуты.
Архитектура как продолжение неба.
Проект разработан шведским бюро Semren & Mansson при участии MADO. Архитектура здесь мягко вписывается в рельеф, подчеркивая перепады высот. Восемь разновысотных корпусов создают динамичный, «дышащий» силуэт, который становится новой доминантой района. Архитектура становится полноценным участником жизни — ярким, запоминающимся, но не крикливым.
Проект в цифрах.
срок завершения строительства III квартал 2027 года.
355 мест — в детском саду.
1 600 мест — в школе.
5 — видовых башен.
от 9 до 32 — этажность.
Общая площадь жилого комплекса составит 150 000 м².
Под ясным небом.
Внутри квартала запроектирована сеть пешеходных и велосипедных маршрутов. Они связывают дворы, детские площадки, зоны тихого отдыха и соседский центр в единую экосистему. Более 2,4 тысячи квадратных метров озеленения, где возможно все: от активных игр до медитативных прогулок, а единственным шумом останется шелест крон и детский смех.
Паркинг.
Потребность в местах для автомобилей закрывают подземный паркинг и гостевые места на открытом пространстве. Количество мест в паркинге (Литер 2) — 281, гостевых мест вне придомовой территории — 20. Подземный паркинг оснащен системой бесконтактного доступа по номеру автомобиля, а попасть в него можно прямо с лифта.
Все на высоте.
Удобство рождается из небольших, но ценных деталей: отдельные велосипедные и колясочные комнаты, уютная зона ожидания в холлах, гостевой санузел в местах общего пользования, посылочные боксы для хранения доставленных товаров. Также здесь предусмотрены интеллектуальная подсветка фасадов и мест общего пользования, собственная охрана и контрольно-пропускной пункт, а также лапомойки для домашних питомцев.
В ЖК «8 НЕБО» создается пространство для добрососедства: коворкинг, открытая библиотека, уютная кухня, кинотеатр, детская площадка и умное зонирование, где каждому найдется место: для тихих занятий или шумных праздников. Соседский центр — живое сердце комплекса, наполненное энергией общения и творчества. Хотите провести мастер-класс, лекцию или кулинарный вечер? Это ваша сцена для инициатив и талантов.
Каждый будет на 8 НЕБЕ от счастья.
Планировочные решения здесь созданы для любых сценариев жизни: увеличенные и панорамные окна, высокие потолки от 2,7 до 3,3 метра, квартиры с мастер-спальнями, потрясающие виды на город и система центрального кондиционирования.
Квартиры доступны в различных форматах — от уютных студий до просторных многокомнатных вариантов с улучшенной черновой отделкой. Проектное финансирование предоставлено банком-партнером ПАО «Сбербанк».
Узнайте больше о старте продаж и доступных планировках на официальном сайте 8nebo.ru или в отделе продаж ГК «Первый Трест». Не упустите возможность выбрать квартиру на высоте, где ваши мечты обретают крылья!
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
Группа компаний «Первый Трест»:
https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/группа-компаний/6278.
«8 НЕБО», застройщик: АО СЗ АТМОСФЕРА.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.