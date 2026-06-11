В Перми на День города продлят работу общественного транспорта

Администрация Перми сообщила об изменении работы общественного транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий 12 июня ко Дню города. В ночное время на городских маршрутах организуют дополнительные рейсы.
В ночь с 11 на 12 июня дополнительные поздние рейсы отправятся из микрорайона Разгуляй для гостей мероприятия «Встреча Дня города Перми». После 00:15 в сторону Мотовилихинского района отправятся: автобусы маршрутов № 10, № 32 и № 77, трамваи № 4, № 7 и № 8; в сторону центра — трамваи № 4, № 7, № 8 и № 11, автобус № 10. Все маршруты проследуют до своих конечных остановок.
В День города 12 июня с 09:00 до 23:30 для обеспечения безопасности массовых мероприятий перекроют участок улицы Ленина между улицами Попова и Куйбышева. Автобусы маршрутов № 10, № 14, № 33, № 50, № 52, № 60 и № 81 проследуют в объезд по улицам Попова, Екатерининская, Луначарского и Куйбышева. Автобусы маршрутов № 7 и № 41 укоротят до ул. Попова, маршрут № 85 не будет работать после 18:00. Все трамвайные маршруты продолжат работу без дополнительных ограничений.
Вечером 12 июня продлят работу автобусных маршрутов № 1, № 2, № 3, № 6, № 10, № 14, № 15, № 20, № 32, № 36, № 50, № 51, № 53, № 60, № 67, № 74, № 77, № 78, № 81, трамвайных маршрутов № 4, № 5, № 7 и № 12. Посадка на маршруты № 53 и № 60 организуют на остановке «Улица Попова» по ул. Петропавловской, на остальных маршрутах — в местах существующих остановок по пути следования.
В департаменте транспорта администрации Перми напоминают, что актуальное расписание, маршруты следования, движение общественного транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Информация об изменениях размещается в аккаунтах «Пермский транспорт» в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram и MAX.