В Перми на День города продлят работу общественного транспорта

В День города 12 июня с 09:00 до 23:30 для обеспечения безопасности массовых мероприятий перекроют участок улицы Ленина между улицами Попова и Куйбышева. Автобусы маршрутов № 10, № 14, № 33, № 50, № 52, № 60 и № 81 проследуют в объезд по улицам Попова, Екатерининская, Луначарского и Куйбышева. Автобусы маршрутов № 7 и № 41 укоротят до ул. Попова, маршрут № 85 не будет работать после 18:00. Все трамвайные маршруты продолжат работу без дополнительных ограничений.