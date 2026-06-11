В Солнечном приступили к работам по строительству дороги на Молодёжном проспекте за треть миллиарда рублей

В красноярском микрорайоне Солнечный подрядчик приступил к земляным работам по строительству дороги в Солнечном: по Молодёжному проспекту от дома № 31 до ул. Преображенской. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно информации на Госзакупках, размещенных в апреле этого года, начальная цена контракта на работы составила около 336,4 млн рублей. Позже был определен подрядчик.
До ввода нового объекта автомобильное движение будет идти по существующей дороге — северному проезду. На проспекте построят ливневую канализацию, установят наружное освещение, светофоры и остановочные пункты. Также здесь обустроят тротуары, зеленые полосы и газоны, высадят деревья и кустарники.
Проспект Молодежный станет продолжением новой дороги, дублера Енисейского тракта. Ее сейчас строят от улицы Авиаторов.
«Вместе с проспектом Молодёжным обновленная транспортная инфраструктура разгрузит Енисейский тракт на 40%, а Северное шоссе на 20%. Но самое главное, будет обеспечено более комфортное сообщение Солнечного со Взлёткой и центром Красноярска», — рассказал заместитель главы города, руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
Новая дорога относится к объектам, которые строят к 400-летию Красноярска. Работы должны завершить к концу 2027 года.