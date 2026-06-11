Погубите урожай. Что нельзя делать с клубникой и жимолостью

Пока импортные ягоды пугают ценами на витринах супермаркетов, на дачах у садоводов спеют настоящие «витаминные бомбы» — своя жимолость и клубника.
Жимолость — самая ранняя ягода на огороде и одна из самых полезных культур. «Синяя ягода молодости» способна защищать клетки от старения, это кладезь витаминов и антиоксидантов. Символ лета — клубника — богата витамином С, способствует укреплению иммунитета и поддержке сердечно-сосудистой системы, улучшает пищеварение.
Обе культуры неприхотливы в уходе, однако есть правила, игнорировать которые нельзя. Специалисты Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю назвали главные ошибки садоводов, которые мешают получить идеальный урожай.
Клубника — терпение и забота.
Своевременность важна во всём, особенно когда речь идёт о сроках посадки клубники. Ягоды помещены в землю слишком поздно? Значит, урожая можно не дождаться.
«Если растение было посажено в прошлом году, но в нынешнем сезоне не дало ни одного цветочка, значит, процедуру провели слишком поздно. Садовая земляника не укрепилась и не набралась нужных сил для цветения и последующего плодоношения», — рассказали специалисты.
По словам экспертов, молодые розетки нужно высаживать в конце июля. Самый поздний срок — начало августа.
Ещё одна распространенная ошибка касается глубины посадки. Важно, чтобы «сердечки» на кустах находилось на уровне почвы. Ошибкой будет как вариант, когда его оставляют оголённым, и когда заваливают растение лишним грунтом.
Следующее упущение со стороны садоводов — излишнее питание для растения. Из-за чрезмерного удобрения ягоды могут не появиться вообще.
«Как правило, к этому приводит переизбыток азота. В итоге садовая земляника напрочь “забывает” о том, что ей нужно ещё и плодоносить, она и без этого чувствует себя превосходно. Из рациона растения в подобной ситуации следует удалить все препараты азота, разбавив подкормки фосфором и калием», — говорят специалисты Россельхознадзора.
Обратная крайность, когда клубнике не хватает питания. Важно соблюдать баланс. Эксперты советуют мульчировать грядки смесью перегноя и плодородной почвы, а через несколько недель после этого выполнить подкормку под корень, используя комплексное удобрение с макро- и микроэлементами.
Жимолость — восстановление ради будущего сезона.
Собирая урожай жимолости, специалисты Россельхознадзора призывают думать о следующем сезоне. От того, как вы позаботитесь о кустах этим летом, зависит количество и качество ягод через год.
«Сбор ягод жимолости, как правило, заканчивается в конце июня. Отплодоносившие кусты, затратившие весь запас полезных веществ на формирование урожая, нуждаются в обильном питании и хорошем уходе», — отмечают в Россельхознадзоре.
Следующий важный шаг — санитарная обрезка сухих и старых веток. Эксперты советуют убирать все поломанные ветки, а также те, что растут внутрь куста. Срезы необходимо обработать дезинфицирующим средством.
Главная ошибка садоводов при уходе за отплодоносившим кустарником — удобрение азотом. Это может привести к стимуляции роста зелёной массы и роста побегов, в то время как кусты после сезона нуждаются в накапливании калийно-фосфорного питания, а также микроэлементов.
После сбора урожая жимолости нужна прополка, рыхление и мульчирование. Регулярно удаляйте сорняки дабы не привлечь к кусту вредителей. Рыхление важно потому, что корням необходим кислород, без него кусты плохо растут. Мульчирование соломой или сеном слоем в 4−5 сантиметров способствует сохранению в почве влаги, а также препятствует росту сорняков.