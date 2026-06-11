Погубите урожай. Что нельзя делать с клубникой и жимолостью

«Как правило, к этому приводит переизбыток азота. В итоге садовая земляника напрочь “забывает” о том, что ей нужно ещё и плодоносить, она и без этого чувствует себя превосходно. Из рациона растения в подобной ситуации следует удалить все препараты азота, разбавив подкормки фосфором и калием», — говорят специалисты Россельхознадзора.