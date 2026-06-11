Главные достижения России глазами граждан: данные ВЦИОМ

При ответе на вопрос о значимых достижениях и успехах России за последние 10−15 лет акценты смещаются. Спорт отходит на второй план, а на первый выходят обороноспособность и суверенитет, наука, технологии, медицина, а также социально-экономическое развитие. Если события, ставшие поводом для гордости, чаще описываются через яркие символические моменты, то достижения — через конкретные результаты и вклад в развитие страны. При этом наука, технологии и медицина в общественном восприятии имеют такой же «вес успешности» России, как и обороноспособность.