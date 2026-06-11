Главные достижения России глазами граждан: данные ВЦИОМ

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал данные опроса граждан РФ, проведенного в преддверии Дня России.
12 июня в стране отмечается День России. Эта дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР, что стало важным этапом в новейшей истории. В настоящее время праздник трактуется более широко, как возможность обсудить Россию в целом и объединяющие граждан ценности.
Специалисты АЦ ВЦИОМ изучили отношение россиян к родине. Основу чувств составляют вера, надежда, любовь и гордость. После фазы эмоционального подъема часть позитивных эмоций возвращается к более сдержанному уровню. В то же время в обществе растут надежда и тревога за будущее страны, что является реакцией на актуальные вызовы. У представителей младших поколений в структуре чувств преобладают любовь и надежда, при этом уровень тревоги также выше. У старших возрастных групп более выражены гордость и вера в страну.
Большинство респондентов без труда называют поводы для гордости за государство. В ответах выделяются две основные составляющие национальной гордости. Первая связана с ощущением принадлежности к народу, родине, общему дому и близким. Вторая опирается на восприятие России как государства с уникальной историей, сильной государственной властью, армией и способностью отстаивать национальные интересы. Еще один значимый блок гордости касается развития и достижений в науке, медицине, образовании, инфраструктуре, культуре и экономике. Природа, масштаб территории и природные ресурсы дополняют этот образ.
Закрытый вопрос о конкретных объектах гордости подтверждает значительную роль истории в формировании привязанности к стране. Наряду с историей респонденты называют культуру, искусство, природные богатства, а также науку и спорт. Эти составляющие формируют образ страны, ценность которой определяется не только государством и политикой, но и культурным наследием, природой, достижениями в спорте и науке.
Динамика гордости россиян менялась с момента начала замеров. Первый значительный сдвиг произошел в период с 2013 по 2016 годы, когда перечень оснований для гордости существенно расширился. Если ранее доминировали история и спорт, то к 2016 году укрепились позиции культуры, искусства, науки и ученых. Спорт, напротив, несколько утратил позиции, предположительно, из-за допинговых разбирательств и санкций в отношении российских спортсменов.
Период 2016—2019 годов характеризуется как этап стабилизации. После роста часть показателей незначительно снизилась, но не вернулась к прежним значениям, при этом показатели спорта выросли. Это свидетельствует о закреплении более широкого набора оснований для гордости.
К 2022 году на фоне консолидации общества произошел новый подъем по всем основным направлениям. В этот период гордость носила наиболее концентрированный характер, объединяя историю, признание культурного наследия, интерес к научному потенциалу и спортивные достижения.
С 2023 по 2026 год ситуация сохраняется на стабильно высоком уровне. Основные основания гордости практически не меняются, за исключением спорта. Его показатели колеблются сильнее, что характерно для событийной сферы, однако к 2026 году позиции спорта вновь усилились. В целом за последние годы образ России как объекта гордости стал более содержательным: к традиционным основаниям — истории, культуре, природным богатствам — устойчиво добавились наука и спорт.
При самостоятельном перечислении событий последних 10−15 лет, вызывающих гордость, респонденты в первую очередь называют яркие и узнаваемые эпизоды общенационального масштаба. Среди них лидирует спорт: Олимпиада 2014 года, чемпионат мира по футболу и другие спортивные достижения. Такие события запоминаются как моменты общей эмоциональной вовлеченности.
Почти сопоставимое место занимает блок, связанный с государственностью, территорией и безопасностью: воссоединение с Крымом, строительство Крымского моста, начало СВО, развитие военно-промышленного комплекса и внешнеполитическая самостоятельность. Это иной тип гордости, основанный на представлении о стране как о субъекте, способном отстаивать свои интересы.
При ответе на вопрос о значимых достижениях и успехах России за последние 10−15 лет акценты смещаются. Спорт отходит на второй план, а на первый выходят обороноспособность и суверенитет, наука, технологии, медицина, а также социально-экономическое развитие. Если события, ставшие поводом для гордости, чаще описываются через яркие символические моменты, то достижения — через конкретные результаты и вклад в развитие страны. При этом наука, технологии и медицина в общественном восприятии имеют такой же «вес успешности» России, как и обороноспособность.