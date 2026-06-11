Россиян, находившихся в международном розыске, экстрадировали из ОАЭ

Она добавила, что в период с 2005 по 2007 год в Ростове-на-Дону женщина была директором и соучредителем строительной компании. По версии следствия, она и ее сообщник использовали свои полномочия для хищения денег. Гражданам, заключившим договоры участия в долевом строительстве и возмездного оказания услуг, причинен ущерб в размере нескольких десятков миллионов рублей.