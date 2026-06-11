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Нижегородские ученые создали легкие материалы для защиты от шума

Разработки предназначены для использования в качестве межкомнатных перегородок в жилых и общественных зданиях.

Новые строительные материалы, способные эффективно защищать от шума без значительного увеличения веса и толщины конструкций, разработали в Нижнем Новгороде. Разработка принадлежит ученым ННГАСУ и Института проблем машиностроения РАН.

Как отмечают исследователи, традиционные методы звукоизоляции основаны на так называемом «законе массы»: чем тяжелее и толще стена, тем лучше она задерживает звук. Однако нижегородским ученым удалось повысить шумоизоляционные свойства конструкций за счет использования метаматериалов со специальной периодической структурой.

В работе были созданы два типа звукоизолирующих перегородок. Первый представляет собой двухслойную конструкцию из гипсоволокнистых листов, один из которых имеет фрагментированную структуру. Второй — многослойную сэндвич-панель с облицовками из гипсовой смеси, также выполненными с элементами фрагментации.

Разработки предназначены для использования в качестве межкомнатных перегородок в жилых и общественных зданиях. Их эффективность подтвердили испытания в специальных акустических камерах. Исследования показали, что изменение параметров распространения звуковых волн позволяет снизить резонансное прохождение шума и улучшить звукоизоляцию по сравнению с показателями, которые предсказывает классический «закон массы».

По словам заведующего кафедрой архитектуры ННГАСУ Дмитрия Монича, этого удалось добиться без увеличения толщины и массы материала. В случае с многослойной сэндвич-панелью рост поверхностной плотности составил не более 2%, а увеличение толщины — не более 8%, при этом звукоизоляционные характеристики также выросли.

Разработка может найти применение при строительстве жилых домов, общественных и производственных объектов, где требуется эффективная защита от шума без существенного утяжеления строительных конструкций.

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