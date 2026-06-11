Нижегородские ученые создали легкие материалы для защиты от шума

В работе были созданы два типа звукоизолирующих перегородок. Первый представляет собой двухслойную конструкцию из гипсоволокнистых листов, один из которых имеет фрагментированную структуру. Второй — многослойную сэндвич-панель с облицовками из гипсовой смеси, также выполненными с элементами фрагментации.