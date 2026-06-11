Более 500 человек собрал фестиваль «Влюблен в лен» в Ярославской области

Уникальное событие на поле бывшего льнозавода объединило не только жителей региона, но и туристов из Москвы, Костромы, Вологды, Иваново, Клина, Рыбинска и Данилова. Для гостей развернули несколько интерактивных площадок, где любой желающий мог освоить народные ремесла. Прошли мастер-классы по ткачеству, прядению, гончарному делу, художественной росписи, плетению, набойке на ткани, а также по росписи пряников.