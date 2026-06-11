Более 500 человек собрал фестиваль «Влюблен в лен» в Ярославской области

Семейный фольклорный фестиваль «Влюблен в лен» прошел 16 мая в деревне Игрищи Большесельского района Ярославской области и собрал свыше 500 гостей. Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.
Уникальное событие на поле бывшего льнозавода объединило не только жителей региона, но и туристов из Москвы, Костромы, Вологды, Иваново, Клина, Рыбинска и Данилова. Для гостей развернули несколько интерактивных площадок, где любой желающий мог освоить народные ремесла. Прошли мастер-классы по ткачеству, прядению, гончарному делу, художественной росписи, плетению, набойке на ткани, а также по росписи пряников.
Весь день на сцене выступали фольклорные коллективы из пяти регионов. Участники водили хороводы, играли в народные игры, участвовали в спортивных состязаниях и старинных забавах. На ярмарке мастеров можно было приобрести льняной текстиль, керамику, деревянные изделия и другие произведения ручной работы. Особенностью мероприятия стал коллективный ручной посев льна.
Фестиваль «Влюблен в лен» становится точкой роста для Большесельского округа. Уже запланирован второй этап — августовский «урожайный» фестиваль, где гостям покажут процесс обработки волокна и превращения льна в ткань.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.