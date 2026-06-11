Отель с торфяными домиками появится под Минском

В поселке Усяж Смолевичского района открылся центр торфяной промышленности, который планируется сделать местом притяжения туристов, пишет БелТА.
Центр, кроме прочего, включает в свою структуру учебные помещения, интерактивные локации, зал славы и конференц-зал. Здесь же можно увидеть на открытой площадке торфодобывающую технику. Для посетителей будет интересна музейная экспозиция, а еще разработают железнодорожные, пешие и велосипедные маршруты.
В планах — строительство узкоколейки для организации экскурсий, натурной площадки киностудии «Белорусьфильм» и реконструкция здания «Белтопгазкомплектв» под гостиницу «Торф-отель».
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