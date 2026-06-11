На Дон обрушатся дожди с градом 11 июня

По данным Северо‑Кавказского УГМС, 11 июня в Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.
Прогноз на день: кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — сильный дождь с градом, порывы ветра до 20−23 м/с.
Температурный режим: ночью: +15…20 °C, местами до +9 °C, днём: +23…28 °C, местами до +33 °C.
Дополнительно: в северо‑западных, северо‑восточных, юго‑восточных районах и в Приазовье прогнозируется высокая пожароопасность (4‑й класс).
Граждан просят соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями МЧС.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше