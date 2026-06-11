В селе Чушевицы на Вологодчине открыли площадку для сдачи нормативов ГТО

Современную спортивную зону для сдачи нормативов ГТО создали в селе Чушевицы Вологодской области по государственной программе «Спорт России». Площадка сделана из мягкого покрытия и оснащена специализированным оборудованием, сообщили в министерстве спорта региона.
«Всего жителям доступны более 10 тренажеров — гимнастические скамьи, перекладины, мишени для метания, турники. Рядом установили информационную стойку с описанием нормативов ГТО. Заниматься здесь могут все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
В прошлом году аналогичный объект появился на улице Советской в городе Соколе. В 2027 году запланировано обустроить такое же пространство в Чагодощенском муниципальном округе Вологодчины.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.