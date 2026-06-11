Садовничий стал лауреатом госпремии за выдающиеся достижения

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ректор МГУ Садовничий стал лауреатом за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
«В этом году премия по решению президента присуждена ректору Московского государственного университета, выдающемуся ученому и популяризатору науки и образования Виктору Антоновичу Садовничему», — объявил Мединский на пресс-конференции в Москве.
Он также добавил, что премия вручается даже не каждый год и ранее была присуждена всего 18 лауреатам.
Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.Читать дальше