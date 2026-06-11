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Садовничий стал лауреатом госпремии за выдающиеся достижения

Ректор МГУ Садовничий стал лауреатом премии президента России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ректор МГУ Садовничий стал лауреатом за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

«В этом году премия по решению президента присуждена ректору Московского государственного университета, выдающемуся ученому и популяризатору науки и образования Виктору Антоновичу Садовничему», — объявил Мединский на пресс-конференции в Москве.

Он также добавил, что премия вручается даже не каждый год и ранее была присуждена всего 18 лауреатам.

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