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Россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению, заявил Медведев

Медведев: россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению и образованию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Все россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре, сообщил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Нам нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане нашей страны имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь, то есть это здравоохранение, образование и социальная инфраструктура», — сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы.

Также он отметил, что вторая по популярности тема запросов посвящена повышению жилищной и транспортной доступности.

«В народной программе, я думаю, мы тоже могли бы посвятить этому отдельный раздел», — добавил Медведев.

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