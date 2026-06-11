Россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению, заявил Медведев

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Все россияне должны иметь равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре, сообщил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Нам нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане нашей страны имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь, то есть это здравоохранение, образование и социальная инфраструктура», — сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы.
Также он отметил, что вторая по популярности тема запросов посвящена повышению жилищной и транспортной доступности.
«В народной программе, я думаю, мы тоже могли бы посвятить этому отдельный раздел», — добавил Медведев.