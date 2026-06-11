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Скоростной поезд «Финист» запустят из Нижнего Новгорода в 2027 году

Также рассматривается запуск автономных дизель‑поездов ДП2Д на линии Нижний Новгород — Павлово.

В 2027 году на маршрутах Нижний Новгород — Казань и Нижний Новгород — Шахунья могут появиться скоростные электропоезда ЭС‑105 «Финист». Такая перспектива обсуждается в РЖД, о чём рассказали в пресс‑службе Законодательного собрания Нижегородской области по результатам заседания транспортного комитета.

Также рассматривается запуск автономных дизель‑поездов ДП2Д на линии Нижний Новгород — Павлово.

Напомним, ещё в 2024 году руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский заявлял о планах обновить парк пассажирских составов, заменив устаревшие поезда современными «Финистами». Изначально старт эксплуатации новых электропоездов на магистрали намечали на 2026 год.

Ранее маршрут поездов в Крым через Нижний Новгород изменили с 10 июня.

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