Центр стратегических разработок подключится к развитию бренда «Золотое кольцо» на территории Нижегородской области

11 июня министерство туризма и промыслов Нижегородской области и Центр стратегических разработок в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!» (12+) в Москве заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на комплексное развитие и продвижение туристского маршрута «Золотое кольцо» в регионе. Подписи под соглашением поставили министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.
«Нижегородская область обладает богатейшим культурно-историческим наследием и уникальными народными художественными промыслами. Совместно с Центром стратегических разработок мы планируем усилить информационно-медийное сопровождение маршрута, брендировать ключевые объекты инфраструктуры и активнее продвигать локальные бренды на внутреннем и въездном рынках. Уверен, что объединение компетенций позволит представить “Золотое кольцо” в регионе на качественно новом уровне», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Стороны намерены реализовывать проекты по информационно-медийному сопровождению и событийному продвижению маршрута, брендированию объектов туристской инфраструктуры, развитию въездного и внутреннего туризма на территориях «Золотого кольца», а также популяризации изделий народных художественных промыслов, неразрывно связанных с историей и культурой маршрута.
«Нижегородская область сегодня — очень популярное туристическое направление, особенно у молодого поколения. Вхождение в “Золотое кольцо” и наша совместная работа позволят усилить позицию региона на внутреннем и международных туристических рынках. А сильный бренд маршрута даст дополнительные возможности в продвижении региональных брендов, изделий народных художественных промыслов», — подчеркнул генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.
В рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий и взаимный информационный обмен. Особое внимание будет уделено брендированию объектов туристской инфраструктуры — объектов показа, туристско-информационных центров и других элементов туристской среды в соответствии с фирменным стилем «Золотого кольца».
Регион также намерен активно взаимодействовать с другими субъектами Российской Федерации, входящими в маршрут, в целях развития водных, автомобильных и железнодорожных туристических маршрутов и продвижения «Золотого кольца» на выставках и форумах.
Напомним, в «Золотое кольцо» вошли десять городов и сел Нижегородской области: Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. В 2027 году знаменитый маршрут отметит свое 60-летие.
Продвижение туристического потенциала регионов страны — одна из главных задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».