Центр стратегических разработок подключится к развитию бренда «Золотое кольцо» на территории Нижегородской области

Продвижение туристического потенциала регионов страны — одна из главных задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».