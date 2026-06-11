В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие после ликвидации ЧС

49 пляжей Анапы уже получили официальные разрешительные документы на открытие после ликвидации ЧС. Еще 18 территорий сейчас проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.
Восстановление песчаных берегов
Работы по устранению последствий разлива мазута не прекращаются. На пострадавших пляжах Анапы сейчас укладывают плотный слой чистого, привозного песка.
«Процесс находится на контроле Роспотребнадзора», — рассказали в оперштабе Кубани.
Ликвидация последствий ЧС на юге России приобрела колоссальный масштаб:
— С начала спасательной операции специалисты очистили (в том числе повторно) более 3,6 тыс. километров береговой линии Краснодарского края и Крыма.
— Специализированные организации собрали, вывезли и обезвредили около 185,3 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. Часть этих отходов была переведена в категорию вторичного сырья для дальнейшего использования.