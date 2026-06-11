В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие после ликвидации ЧС

49 пляжей Анапы уже получили официальные разрешительные документы на открытие после ликвидации ЧС. Еще 18 территорий сейчас проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.