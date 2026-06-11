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Обманутой телефонными мошенниками нижегородке удалось вернуть свои деньги

Следствие установило личности счетов, куда «ушли» 340 тысяч рублей пенсионерки.

Источник: Живем в Нижнем

Жительнице Нижегородской области вернулись деньги, которые она перевела телефонным мошенникам. Аферисты выманили у нее 340 тысяч рублей. Подробностями поделились в прокуратуре региона.

Героиней истории оказалась пенсионерка из Кулебак. Пожилая женщина поверила мошенникам и перечислила им крупную сумму.

Органы следствия установили факт обмана потерпевшей и установили личности владельцев счетов, куда «ушли» ее деньги.

Для восстановления прав пенсионерки в суд обратилась Кулебакская городская прокуратура. Представители надзорного ведомства потребовали взыскать с владельца счета перечисленную женщиной сумму.

Орган правосудия поддержал иск в защиту жертвы мошенников и все 340 тысяч рублей вернулись в ее распоряжение.

Ранее мы рассказывали о том, как телефонные мошенники вынудили свою жертву пойти на ограбление чужого дома.