Обманутой телефонными мошенниками нижегородке удалось вернуть свои деньги

Жительнице Нижегородской области вернулись деньги, которые она перевела телефонным мошенникам. Аферисты выманили у нее 340 тысяч рублей. Подробностями поделились в прокуратуре региона.
Героиней истории оказалась пенсионерка из Кулебак. Пожилая женщина поверила мошенникам и перечислила им крупную сумму.
Органы следствия установили факт обмана потерпевшей и установили личности владельцев счетов, куда «ушли» ее деньги.
Для восстановления прав пенсионерки в суд обратилась Кулебакская городская прокуратура. Представители надзорного ведомства потребовали взыскать с владельца счета перечисленную женщиной сумму.
Орган правосудия поддержал иск в защиту жертвы мошенников и все 340 тысяч рублей вернулись в ее распоряжение.
Ранее мы рассказывали о том, как телефонные мошенники вынудили свою жертву пойти на ограбление чужого дома.