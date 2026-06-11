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Главврач больницы святителя Алексия получил государственную премию

Врач Алексей Заров стал лауреатом госпремии за достижения в благотворительности.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главврач больницы святителя Алексия Алексей Заров стал лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Государственная премия в области благотворительной деятельности присуждена Зарову Алексею Юрьевичу, директору и главному врачу центральной клинической больницы святителя Алексия», — сказал Фадеев в ходе оглашения имен лауреатов государственных премий РФ за 2025 год.

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