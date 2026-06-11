Минсельхоз может выделить Белгородской области 1,8 млрд на компенсации аграриям

В конце мая господин Шуваев рассказал в своих соцсетях о встрече с Оксаной Лут, по итогам которой он сделал вывод, что «отрасль АПК Белгородской области работает стабильно». Он добавил, что в этом году планируется засеять 1,3 млн га, как и в прошлом. Также врио губернатора сообщил, что регион занимает третье место в ЦФО по объему экспорта.