Автотуризм в Нижегородской области вырос почти на 20% с начала года

Нижегородская область продолжает укреплять позиции одного из самых популярных направлений для автомобильных путешествий. За первые пять месяцев 2026 года регион посетили более 190 тысяч автотуристов, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составлял около 160 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.