Автотуризм в Нижегородской области вырос почти на 20% с начала года

Нижегородская область продолжает укреплять позиции одного из самых популярных направлений для автомобильных путешествий. За первые пять месяцев 2026 года регион посетили более 190 тысяч автотуристов, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составлял около 160 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.
О развитии направления губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал на VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Во время форума глава региона представил заместителю председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко концепцию развития автомобильного туризма. По словам Глеба Никитина, одним из ключевых инструментов остается национальный проект «Туризм и гостеприимство». В этом году на установку современной туристической навигации и создание нового комплекса для автотуристов планируется направить более 60 миллионов рублей.
На стенде региона гостям показали мобильный туристско-информационный центр с картами, путеводителями и изделиями народных художественных промыслов. Еще одним экспонатом стал автодом «Соболь NN», созданный в Нижнем Новгороде для комфортных поездок по стране.
Сегодня путешественникам доступны десятки маршрутов по Нижегородской области. Среди самых популярных направлений — кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», Нижний Новгород, Большое Болдино, Выкса, Семёнов, Городец, Чкаловск и озеро Светлояр. Одновременно развивается дорожная и придорожная инфраструктура. Так, на трассе М-12 «Восток» уже открылась первая гостиница для туристов, рассчитанная на 45 номеров.