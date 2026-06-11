Минпросвещения РФ открыло горячую линию по подбору педагогов

Минпросвещения РФ по поручению главы министерства Сергея Кравцова запустило горячую линию для оперативного поиска учителей и других педагогических работников. Сервис ориентирован как на директоров школ, нуждающихся в кадрах, так и на педагогов, ищущих работу, сообщили в Минпросвещения.
«Горячая линия — простой и понятный механизм оперативного взаимодействия заявителей, который позволяет эффективно решать кадровые вопросы. Такую практику мы реализуем второй год подряд. В 2025 году она зарекомендовала себя как действенный инструмент: за время ее работы было закрыто более 1500 заявок от образовательных организаций во всех регионах страны. Именно летом возрастает спрос на работников в сфере образования. Администрации активно готовятся к новому учебному году. Опыт показывает, что такая “горячая линия” востребована и среди педагогов», — отметил Сергей Кравцов.
Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Свои вопросы можно направить по бесплатному номеру телефона 8−800−200−91−85, по электронной почте pedagog@eduprosvet.ru, а также в специальной форме для педагогов. Срок рассмотрения заявки составляет от 3 до 5 дней с момента подачи обращения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.