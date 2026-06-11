Минпросвещения РФ открыло горячую линию по подбору педагогов

«Горячая линия — простой и понятный механизм оперативного взаимодействия заявителей, который позволяет эффективно решать кадровые вопросы. Такую практику мы реализуем второй год подряд. В 2025 году она зарекомендовала себя как действенный инструмент: за время ее работы было закрыто более 1500 заявок от образовательных организаций во всех регионах страны. Именно летом возрастает спрос на работников в сфере образования. Администрации активно готовятся к новому учебному году. Опыт показывает, что такая “горячая линия” востребована и среди педагогов», — отметил Сергей Кравцов.