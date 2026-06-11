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«Браво», Газмановы, Zivert, Burito и «5sta Family» заявлены хедлайнерами Дня города

Праздничные мероприятия будут идти три дня.

Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Калининградской области, будут проходить на территории острова «Октябрьский» в течение трёх дней, с 3 по 5 июля (0+). Как сообщает пресс-служба правительства области, вход на концерты бесплатный по регистрации.

Основной площадкой станет «Ростех Арена» и территория вокруг стадиона. Вечером 3 июля здесь выступят местные вокальные коллективы, в основном кавер-группы. Днем 4 и 5 июля — ансамбли из других субъектов Российской Федерации, также будут работать зоны со спортивными и семейными активностями, точки питания.

«В самой чаше стадиона 4 и 5 июля состоится гала-концерт к 80-летию региона. 4 июля выступят Родион Газманов, группа “Браво” и Олег Газманов. 5 июля — Burito, группа “5sta Family” и Zivert», — сообщили в правительстве.

Попасть на праздничные мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации и билету для прохода:

— регистрация на концерт 4 июля доступна по ссылке;

— регистрация на концерт 5 июля — по ссылке.

Оформить бесплатный билет на концерт можно только через официальных партнеров — онлайн-сервисы по продаже билетов.

«Количество мест ограничено, также стоит отметить, что для зрителей будут доступны не все трибуны ввиду застройки сцены в чаше стадиона. Информация о схемах проезда и прохода, организации движения и иная необходимая для жителей информация будет сообщена дополнительно», — сообщили в правительстве.

Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, концертная программа рассчитана специально на несколько дней, чтобы у жителей региона был выбор, и чтобы как можно больше человек смогли посетить праздник. Программу составили, учитывая интересы разной возрастной аудитории.

4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кёнигсбергская область была переименована в Калининградскую, а город Кёнигсберг — в Калининград.

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