«Браво», Газмановы, Zivert, Burito и «5sta Family» заявлены хедлайнерами Дня города

«Количество мест ограничено, также стоит отметить, что для зрителей будут доступны не все трибуны ввиду застройки сцены в чаше стадиона. Информация о схемах проезда и прохода, организации движения и иная необходимая для жителей информация будет сообщена дополнительно», — сообщили в правительстве.