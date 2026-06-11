Фурсенко: благодаря лауреатам Госпремии заболевания ЦНС перестали быть приговором

«За несколько десятков лет, два десятка, по крайней мере, они не только предложили новые решения — эти люди известны во всем мире, они создали систему, которая работает по всей России. От них пошло развитие соответствующих центров в разных регионах России. Это тысячи операций. На сегодняшний день заболевания, которые я перечислил (опухоли головного и спинного мозга, инсульт, эпилепсия. — прим. ТАСС), не являются приговором, как это было еще совсем недавно», — сказал он.