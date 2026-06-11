Фурсенко: благодаря лауреатам Госпремии заболевания ЦНС перестали быть приговором

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Заболевания центральной нервной системы, в том числе опухоли головного и спинного мозга, инсульт и эпилепсия, перестали быть приговором для пациентов благодаря разработкам российских нейрохирургов, удостоенных Государственной премии РФ за 2025 год в области науки и технологий. Такое мнение высказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко на пресс-конференции в ТАСС.
Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год присуждена коллективу ученых за разработку и внедрение инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы. Премии удостоены директор Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор Центра нейрохирургии им. Бурденко Дмитрий Усачев и его заместитель Николай Коновалов.
«За несколько десятков лет, два десятка, по крайней мере, они не только предложили новые решения — эти люди известны во всем мире, они создали систему, которая работает по всей России. От них пошло развитие соответствующих центров в разных регионах России. Это тысячи операций. На сегодняшний день заболевания, которые я перечислил (опухоли головного и спинного мозга, инсульт, эпилепсия. — прим. ТАСС), не являются приговором, как это было еще совсем недавно», — сказал он.
Фурсенко подчеркнул, что на сегодняшний день лауреаты являются признанными лидерами отечественной нейрохирургии.