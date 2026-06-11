Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 11 июня

В Нижегородской области 11 июня днем и вечером ожидаются сильные дожди. Соответствующее экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС.
Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности. Особое внимание уделяется автомобилистам: из-за ливней значительно ухудшается видимость, а дорожное полотно становится скользким, что повышает риск заносов. Водителям рекомендуют снизить скорость, избегать резких маневров и не парковать автомобили в низинах, где возможно скопление воды. Кроме того, спасатели предупреждают о размягчении и размывании обочин и грунтовых дорог.
В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.