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Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 11 июня

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности.

В Нижегородской области 11 июня днем и вечером ожидаются сильные дожди. Соответствующее экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС.

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности. Особое внимание уделяется автомобилистам: из-за ливней значительно ухудшается видимость, а дорожное полотно становится скользким, что повышает риск заносов. Водителям рекомендуют снизить скорость, избегать резких маневров и не парковать автомобили в низинах, где возможно скопление воды. Кроме того, спасатели предупреждают о размягчении и размывании обочин и грунтовых дорог.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

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