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Жених дочери обокрал семью на 310 тысяч и проиграл деньги в казино

В Ленинградский районный отдел полиции Калининграда обратилась 47-летняя местная жительница. Она заявила, что из её дома пропали ювелирные украшения и деньги. Ущерб — 310 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого. Им оказался 21-летний парень из Гурьевского района. И не посторонний: молодой человек — возлюбленный…

Источник: Янтарный край

В Ленинградский районный отдел полиции Калининграда обратилась 47-летняя местная жительница. Она заявила, что из её дома пропали ювелирные украшения и деньги. Ущерб — 310 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого. Им оказался 21-летний парень из Гурьевского района. И не посторонний: молодой человек — возлюбленный дочери потерпевшей. Он часто бывал в гостях, некоторое время вообще жил в этой семье и пользовался полным доверием.

По версии следствия, парень вынес из дома больше 30 тысяч рублей наличными, 350 евро и шесть золотых украшений. Часть денег (судя по всему, рубли и евро) он проиграл — полиция не уточняет, где именно, но речь идёт об азартных играх. А ювелирку сдал неизвестным скупщикам.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая в крупном размере».

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