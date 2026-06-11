Жених дочери обокрал семью на 310 тысяч и проиграл деньги в казино

По версии следствия, парень вынес из дома больше 30 тысяч рублей наличными, 350 евро и шесть золотых украшений. Часть денег (судя по всему, рубли и евро) он проиграл — полиция не уточняет, где именно, но речь идёт об азартных играх. А ювелирку сдал неизвестным скупщикам.