Два дня осталось у нижегородцев, чтобы проголосовать за благоустройство

Два дня осталось у нижегородцев, чтобы проголосовать за объекты благоустройства, которые обновят в 2027 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Голосование на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru продлится до 12 июня 2026 года.
«Чем активнее мы участвуем в голосовании, привлекаем родных и близких, соседей, тем выше вероятность, что поддержку получат именно те проекты, в которых заинтересовано большинство людей», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, что народное голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало ещё в конце апреля. В Нижегородской области на голосование выставлены 93 общественных пространства — скверы, парки, бульвары в 23 муниципальных образованиях (округах, городах, сёлах). После подведения итогов уже в этом году для территорий-победителей подготовят проекты, а в 2027 году будут проведены работы по их обновлению.
С 2019 года по национальным проектам «Жилье и городская среда» (до 2024 года включительно) и «Инфраструктура для жизни» в регионе было благоустроено более 750 общественных пространств и более 3 тысяч дворов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два общественных пространства благоустраивают в Нижнем Новгороде в 2026 году по программе ФКГС.