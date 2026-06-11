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Два дня осталось у нижегородцев, чтобы проголосовать за благоустройство

Голосование продлится до 12 июня 2026 года.

Источник: Нижегородская правда

Два дня осталось у нижегородцев, чтобы проголосовать за объекты благоустройства, которые обновят в 2027 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Голосование на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru продлится до 12 июня 2026 года.

«Чем активнее мы участвуем в голосовании, привлекаем родных и близких, соседей, тем выше вероятность, что поддержку получат именно те проекты, в которых заинтересовано большинство людей», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что народное голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало ещё в конце апреля. В Нижегородской области на голосование выставлены 93 общественных пространства — скверы, парки, бульвары в 23 муниципальных образованиях (округах, городах, сёлах). После подведения итогов уже в этом году для территорий-победителей подготовят проекты, а в 2027 году будут проведены работы по их обновлению.

С 2019 года по национальным проектам «Жилье и городская среда» (до 2024 года включительно) и «Инфраструктура для жизни» в регионе было благоустроено более 750 общественных пространств и более 3 тысяч дворов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два общественных пространства благоустраивают в Нижнем Новгороде в 2026 году по программе ФКГС.