Два дня осталось у нижегородцев, чтобы проголосовать за благоустройство

Напомним, что народное голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало ещё в конце апреля. В Нижегородской области на голосование выставлены 93 общественных пространства — скверы, парки, бульвары в 23 муниципальных образованиях (округах, городах, сёлах). После подведения итогов уже в этом году для территорий-победителей подготовят проекты, а в 2027 году будут проведены работы по их обновлению.