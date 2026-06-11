В городе Слободском Кировской области благоустроят километровую набережную

На всей территории выполнят озеленение. Сейчас набережная уже очищена от поросли, идет отсыпка для создания дорожек, смотровых площадок. Завезены брусчатка и бордюры. Одновременно идет прокладка электролиний для освещения. Добавим, ранее в Слободском по проекту «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены Соборная площадь, детский парк им. А. С. Пушкина и Городской сад.