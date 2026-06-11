В городе Слободском Кировской области благоустроят километровую набережную

Территорию вдоль реки Вятки протяженностью около 1 км приведут в порядок в городе Слободском Кировской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся от ротонды до арт-объекта «Алые паруса», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Проект «От ротонды до Алых парусов» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. На участке вдоль реки расширят пешеходную зону и вымостят ее брусчаткой, создадут смотровые площадки, установят освещение, видеонаблюдение, качели в стиле алых парусов, шахматные столики и скамейки, отремонтируют ротонду и проведут архитектурную подсветку.
На всей территории выполнят озеленение. Сейчас набережная уже очищена от поросли, идет отсыпка для создания дорожек, смотровых площадок. Завезены брусчатка и бордюры. Одновременно идет прокладка электролиний для освещения. Добавим, ранее в Слободском по проекту «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены Соборная площадь, детский парк им. А. С. Пушкина и Городской сад.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.