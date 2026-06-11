Исследование показало, какой отдых предпочитают россияне

«Наиболее востребованным форматом отдыха у россиян остается пляжный туризм. Его выбирают 65% участников проведенного нами исследования с целью выяснить мотивацию путешествий среди жителей РФ», — сказал он в кулуарах Международного туристического форума «Путешествуй!».