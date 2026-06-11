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Исследование показало, какой отдых предпочитают россияне

Сивец: большинство россиян предпочитает пляжный туризм.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Большинство россиян (65%) из всех видов отдыха предпочитает пляжный туризм, заявил РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец.

«Наиболее востребованным форматом отдыха у россиян остается пляжный туризм. Его выбирают 65% участников проведенного нами исследования с целью выяснить мотивацию путешествий среди жителей РФ», — сказал он в кулуарах Международного туристического форума «Путешествуй!».

Далее, по его словам, «следуют посещение культурных достопримечательностей (48%), спокойный отдых на природе (47%) и экскурсионный туризм (44%)».

«Что касается направления, то ключевым фактором его выбора остается климат и погода — на него обращают внимание 61% опрошенных. На втором месте находится стоимость поездки (57%), на третьем — культурные достопримечательности (33%)», — добавил собеседник агентства.

Также значимыми критериями являются возможность отдыха на природе (31%) и безопасность страны или региона (31%), заключил Сивец.

Международный туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве 10−14 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.