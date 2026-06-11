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Шестилетний ребенок повредил картину Магритта в Музее Израиля

В Музее Израиля шестилетний посетитель повредил картину Рене Магритта «Замок в Пиренеях», проткнув холст сосновой шишкой. Полотно не было защищено стеклом — музей сознательно делает экспонаты доступными для публики. Сейчас шедевр отправлен на реставрацию.

В Музее Израиля в Иерусалиме произошел досадный инцидент: шестилетний ребенок повредил картину бельгийского сюрреалиста Рене Магритта «Замок в Пиренеях». Как сообщает The Times of Israel, мальчик проткнул холст сосновой шишкой — ее он нашел в саду рядом с музеем.

Особенность ситуации в том, что полотно не было защищено стеклом или сигнализацией. Музей сознательно идёт на такой шаг: это позволяет посетителям ближе знакомиться с искусством и глубже прочувствовать атмосферу произведений.

Теперь шедевр отправлен на реставрацию. По словам директора отдела реставрационных лабораторий Шарона Тагера, работы займут несколько недель. Специалисты сначала приведут холст в первоначальное состояние, затем аккуратно сошьют повреждённый участок и тщательно обработают слои масляной краски. После завершения всех этапов дефект должен стать практически незаметным.

Картина «Замок в Пиренеях» изображает парящую над морем скалу с замком на вершине. Магритт создал это произведение в 1959 году по заказу юриста и друга Гарри Торчинера. Спустя годы, в 1985‑м, полотно было передано в дар Музею Израиля — это стало подарком к 20‑летию учреждения.

Случай напоминает о том, как хрупки произведения искусства и как важно продумывать баланс между доступностью экспонатов для публики и их надёжной защитой от случайных повреждений.

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