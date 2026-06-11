Шестилетний ребенок повредил картину Магритта в Музее Израиля

Картина «Замок в Пиренеях» изображает парящую над морем скалу с замком на вершине. Магритт создал это произведение в 1959 году по заказу юриста и друга Гарри Торчинера. Спустя годы, в 1985‑м, полотно было передано в дар Музею Израиля — это стало подарком к 20‑летию учреждения.