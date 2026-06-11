250 нижегородских студентов получили профессию «Вожатый»

— Вы очень счастливые люди, потому что у вас все только начинается. Я прямо сейчас вернулась из лагеря «Лесная сказка», где проводила занятия для детей, и поняла, какие яркие эмоции вас ждут, — отметила руководитель Нижегородского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Степанида Красножен.