Российский след на ЧМ-2026: называем десять интересных фактов о чемпионате

11 июня 2026 года в Мехико стартует самый масштабный Чемпионат мира в истории футбола. ИА «Время Н» называет 10 ключевых фактов о турнире, который уже побил рекорды по всем параметрам.
Самый крупный ЧМ в истории.
Впервые в чемпионате мира участвуют 48 команд вместо привычных 32. Турнир включает рекордные 104 матча (72 групповых + 32 плей-офф), которые сыграют за 39 дней — это самый длинный чемпионат мира в истории. В соревновании примут участие 1248 игроков, что является беспрецедентным числом.
Новый формат с 1/16 финала.
Команды распределены на 12 групп по 4 сборных в каждой. Первые две лучшие сборные из группы выходят в плей-офф напрямую. Еще восемь участников матчей на вылет будут добавлены из команд, ставшими третьими с лучшей статистикой на групповом этапе.
Три страны-организатора.
Основные фавориты чемпионата мира.
Букмекеры считают основными претендентами на победу в турнире Испанию, Францию и Англию. К ним близки Бразилия, Аргентина и Португалия, а восьмерку сильнейших замыкают Германия и Нидерланды.
Первые дебютанты.
Впервые на ЧМ сыграют четыре новые страны: Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао (самая маленькая страна-участница с населением около 158 000 человек и площадью 444 кв. км).
Мексика — трижды организатор ЧМ.
Мексика станет первой страной, проводившей чемпионат мира трижды: 1970, 1986 и 2026 годы.
Историческое шестикратное участие.
Три игрока вошли в историю: Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина) и Гильермо Очоа (Мексика) принимают участие в своём шестом чемпионате мира. Месси также является рекордсменом по количеству матчей на ЧМ (26), а Роналду забивал на пяти разных турнирах — единственный в истории.
Самый возрастной тренер.
Тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат, также известный по успешной работе с санкт-петербургским «Зенитом» и сборной России, установил рекорд как самый старый тренер в истории ЧМ — ему 78 лет.
России нет на ЧМ-2026, но российские клубы представляют 10 стран.
Сборная России не участвует в турнире, но 13 игроков из девяти российских клубов представляют десять стран:
Бразилия: Дуглас Сантос, Луис Энрике («Зенит»).
Колумбия: Джон Кордоба («Краснодар»).
Гана: Александер Джику («Спартак»).
Иран: Мохаммад Мохеби («Ростов»).
Кабо-Верде: Кевин Ленини («Краснодар»), Беншимол («Акрон»).
Парагвай: Хуан Касерес («Динамо»).
Тунис: Хазем Мастури («Динамо» Махачкала).
ДР Конго: Тео Бонгонда («Спартак» Москва).
Ямайка: Эдгардо Фаринья (ФК «Пари НН», перешел в клуб летом 2025 года).
Технологические новинки.
На ЧМ-2026 впервые применят 3D-аватары футболистов для работы VAR с использованием искусственного интеллекта. Эта технология призвана существенно увеличить точность определения офсайда в матчах турнира.
Нововведение дополнит уже существующую систему автоматического звукового сигнала для ассистентов судьи: уведомление будет активироваться, когда спортсмен находится в положении вне игры с отрывом более 10 сантиметров. Однако окончательное решение о том, когда поднимать флаг и прерывать игру, остаётся за боковым арбитром — технология лишь помогает, но не заменяет человека.