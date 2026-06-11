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Калининградская Служба крови получила высшие награды всероссийской премии

Областная Служба крови трижды отмечена на федеральном уровне. По итогам XI Всероссийской премии за.

Источник: KaliningradToday

вклад в развитие донорства крови и костного мозга «СоУчастие» награды получили и главный врач, и весь коллектив.

Церемония награждения победителей прошла в Москве, в Театре у Никитских ворот. А перед этим в пресс-центре ТАСС состоялась всероссийская конференция «Технологии единства как драйверы развития донорства крови и костного мозга в РФ».

Заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий вручил главному врачу Калининградской станции переливания крови Нине Кабанчук медаль «Донорство объединяет» — за многолетний вклад в развитие Службы крови. А уже на церемонии в театре Кабанчук получила диплом и почётный знак «За верность делу» — высшую награду премии.

Коллектив станции не остался без внимания. Сама станция переливания крови стала победителем в номинации «Креативное донорство» и получила диплом. Кроме того, учреждение отметили дипломом всероссийской акции «Донорский рекорд России».

«Спасибо организаторам за такую высокую оценку моей работы и признание успехов всей нашей команды на всероссийском уровне», — подчеркнула Нина Кабанчук.

Калининградская Служба крови — одна из лучших в стране. По данным регионального правительства, по итогам 2025 года станция заготовила около 9,5 тонны донорской крови, превысив государственное задание на полтонны. Донорами стали почти 8 тысяч человек, которые совершили около 15 тысяч кроводач. Учреждение выпускает 19 наименований компонентов крови. И за последние десять лет — ни одной рекламации на продукцию.

Такое качество обеспечивается в том числе современным оборудованием. В 2025 году по поручению губернатора Алексея Беспрозванных за счёт резервного фонда областного бюджета на станции купили автоматизированную систему переработки крови Reveos за 18 млн рублей. Этот аппарат сам центрифугирует и фракционирует цельную донорскую кровь. Он позволяет стандартизировать процессы, повысить безопасность, уменьшить трудозатраты. Такой техникой сегодня оснащены лишь 10% станций переливания крови в России — и калининградская в их числе.