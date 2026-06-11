Калининградская Служба крови получила высшие награды всероссийской премии

Калининградская Служба крови — одна из лучших в стране. По данным регионального правительства, по итогам 2025 года станция заготовила около 9,5 тонны донорской крови, превысив государственное задание на полтонны. Донорами стали почти 8 тысяч человек, которые совершили около 15 тысяч кроводач. Учреждение выпускает 19 наименований компонентов крови. И за последние десять лет — ни одной рекламации на продукцию.