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Нижегородцы разлюбили препараты от аллергии: что известно

Объемы продаж антигистаминных средств заметно сократились по сравнению с 2025 годом.

В Нижегородской области фиксируется спад интереса к медикаментам от аллергии. Объем продаж этих препаратов снизился по сравнению с 2025 годом. Статистикой делится МИА «Стационар-Пресс».

По данным источника, стагнация на рынке антигистаминных средств наблюдается уже три года подряд. В январе-апреле 2026-го жители региона потратили на эти медикаменты 151, 1 млн рублей, купив 618,6 тыс. упаковок лекарств.

«В результате емкость областного рынка уменьшилась на 12,7% в натуральном выражении и на 6,9% в стоимостном эквиваленте», — говорится в сообщении.

В то же время Нижегородская область не покинула 7-ю строчку общероссийского рейтинга по продажам средств от аллергии.

Ранее мы рассказывали о том, куда исчез популярный препарат от проблем с ЖКТ из местных аптек. Ситуацию прояснили в региональном минздраве.