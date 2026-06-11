Нижегородцы разлюбили препараты от аллергии: что известно

В Нижегородской области фиксируется спад интереса к медикаментам от аллергии. Объем продаж этих препаратов снизился по сравнению с 2025 годом. Статистикой делится МИА «Стационар-Пресс».
По данным источника, стагнация на рынке антигистаминных средств наблюдается уже три года подряд. В январе-апреле 2026-го жители региона потратили на эти медикаменты 151, 1 млн рублей, купив 618,6 тыс. упаковок лекарств.
«В результате емкость областного рынка уменьшилась на 12,7% в натуральном выражении и на 6,9% в стоимостном эквиваленте», — говорится в сообщении.
В то же время Нижегородская область не покинула 7-ю строчку общероссийского рейтинга по продажам средств от аллергии.
Ранее мы рассказывали о том, куда исчез популярный препарат от проблем с ЖКТ из местных аптек. Ситуацию прояснили в региональном минздраве.