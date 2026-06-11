Дождь и ветер подпортят праздничные выходные в Хабаровском крае

По словам метеоролога, частые, но короткие дожди последних дней связаны с конвективными процессами. Для продолжительных и сильных осадков пока не хватает устойчивого южного выноса и хорошего прогрева. Кроме того, долгое время на погоду влияли процессы со стороны Охотского моря, восточный и северо-восточный ветер, а также область повышенного давления, которая мешала развитию активной циклонической облачности.