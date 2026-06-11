Дождь и ветер подпортят праздничные выходные в Хабаровском крае

В Хабаровском крае самым неустойчивым днём длинных выходных станет пятница, 12 июня. В День России в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильный ветер, а на севере края возможны сильные осадки, сообщила hab.aif.ru начальник отдела долгосрочных прогнозов краевого гидрометцентра Галина Брынцева.
«Самым неустойчивым днём будет 12 июня. Ожидаются кратковременные дожди, на севере края местами сильные. Ветер юго-западный, с переходом на западный, порывами 9−14 метров в секунду, в центральных и северных районах местами до 15−20 метров в секунду», — рассказала метеоролог.
Несмотря на облачность и дожди, резкого холода не будет. Ночью на большей части края ожидается 11−16 градусов, на севере — 7−12. Днём воздух прогреется до 23−28 градусов, в северных районах будет прохладнее — 13−18 градусов.
В Хабаровске 12 июня ночью существенных осадков не прогнозируется, температура составит 13−15 градусов. Днём пройдёт кратковременный дождь, юго-западный ветер усилится до 9−14 метров в секунду, воздух прогреется до 23−25 градусов.
В субботу, 13 июня, погода ещё останется неустойчивой, но начнёт понемногу исправляться. Местами по краю сохранятся кратковременные дожди, вероятнее всего — в первой половине дня. После обеда в отдельных районах появятся прояснения. Ветер будет западным, 9−14 метров в секунду. Ночью ожидается 7−15 градусов, на севере — от 3 до 10, днём — 18−25, на севере — 13−18.
В Хабаровске 13 июня возможен кратковременный дождь, но ближе ко второй половине дня осадки должны ослабнуть или прекратиться. Ветер западный, 5−10 метров в секунду. Ночью прогнозируется 12−14 градусов, днём — 21−23.
Воскресенье, 14 июня, будет самым спокойным днём выходных. Существенных осадков на большей части края не ожидается, только на севере местами возможны небольшие дожди. Ветер западный, 7−12 метров в секунду. Ночью температура составит 5−12 градусов, днём — 18−25. В Хабаровске пройдёт без осадков: ночью 8−10 градусов, днём 21−23.
По словам метеоролога, частые, но короткие дожди последних дней связаны с конвективными процессами. Для продолжительных и сильных осадков пока не хватает устойчивого южного выноса и хорошего прогрева. Кроме того, долгое время на погоду влияли процессы со стороны Охотского моря, восточный и северо-восточный ветер, а также область повышенного давления, которая мешала развитию активной циклонической облачности.
«Из-за этого начало июня в крае получилось дождливым и прохладным — примерно на два градуса ниже нормы. Только сейчас среднесуточная температура стала подниматься выше обычных значений», — добавила собеседница.