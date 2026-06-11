Открыт прием заявок на IV фотоконкурс «Водные достояния России — 2026»

«Фотоконкурс “Водные достояния России” ежегодно открывает для нас новые имена и позволяет увидеть красоту водных объектов России глазами талантливых фотографов со всей страны. Особенно ценно, что лучшие работы участников прошлых лет получают продолжение и находят новое воплощение в наших информационных проектах. Так, в этом году совместно с Дептрансом Москвы мы выпустили тематическую коллекцию карт “Тройка”, где изображены фотографии победителей конкурса. Уверен, что новый сезон откроет еще больше ярких работ, способных вдохновлять людей на бережное отношение к водному наследию нашей страны», — отметил советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш.