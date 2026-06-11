Открыт прием заявок на IV фотоконкурс «Водные достояния России — 2026»

Прием работ на IV Всероссийский фотоконкурс Росводресурсов «Водные достояния России — 2026» стартовал 11 июня, в преддверии Дня России. Проект призван привлечь внимание к вопросам бережного отношения к водным ресурсам страны, а также поддержать профессиональных фотографов и любителей, отражающих в своих работах многообразие водных объектов России, сообщили в пресс-службе Росводресурсов.
К участию приглашаются граждане РФ старше 18 лет. Конкурсанты могут представить как новые, так и архивные снимки, соответствующие тематике в двух номинациях: «Водные объекты в природе» и «Водные объекты в инфраструктуре». Особенность инициативы в этом году — отсутствие сезонных ограничений. Участники могут направлять фотографии водных объектов, сделанные в любое время года.
Конкурсные работы будут оцениваться по таким критериям, как художественная выразительность, оригинальность, техническое качество исполнения и соответствие тематике конкурса. Авторы лучших фотографий получат памятные призы, а их работы пополнят фотобанк Росводресурсов и будут использованы в информационных проектах агентства.
«Фотоконкурс “Водные достояния России” ежегодно открывает для нас новые имена и позволяет увидеть красоту водных объектов России глазами талантливых фотографов со всей страны. Особенно ценно, что лучшие работы участников прошлых лет получают продолжение и находят новое воплощение в наших информационных проектах. Так, в этом году совместно с Дептрансом Москвы мы выпустили тематическую коллекцию карт “Тройка”, где изображены фотографии победителей конкурса. Уверен, что новый сезон откроет еще больше ярких работ, способных вдохновлять людей на бережное отношение к водному наследию нашей страны», — отметил советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш.
Рассмотрение поступивших материалов и подведение итогов завершатся не позднее 22 сентября 2026 года. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Росводресурсов. С положением можно ознакомиться по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.