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Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь

Наумова: перед лагерем ребенок должен уметь ухаживать за собой и общаться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ребенка нельзя отправлять в детский лагерь насильно, важно, чтобы у него была заинтересованность и он умел за собой ухаживать и общаться со сверстниками и взрослыми, рассказала детский психолог Наталья Наумова.

«Прежде всего узнаем о готовности ребенка поехать в лагерь по его желанию. Важно не заставлять, а чтобы возникла мотивация, интерес. Нужно, чтобы ребенок умел обслуживать себя, умел умываться, чистить зубы, мыться, переодеваться. Необходимы коммуникативные навыки общения со сверстниками и взрослыми», — сказала Наумова «Газете.Ru».

По словам психолога, перед поездкой лучше обсудить с ребенком лагерь, посмотреть фильмы на эту тему, а при возможности отправить его вместе с другом. Если ребенок просится домой, важно выслушать, поговорить с педагогами и при необходимости поддержать, но если ситуация невыносима — забрать, добавила Наумова.