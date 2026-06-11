Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ребенка нельзя отправлять в детский лагерь насильно, важно, чтобы у него была заинтересованность и он умел за собой ухаживать и общаться со сверстниками и взрослыми, рассказала детский психолог Наталья Наумова.
«Прежде всего узнаем о готовности ребенка поехать в лагерь по его желанию. Важно не заставлять, а чтобы возникла мотивация, интерес. Нужно, чтобы ребенок умел обслуживать себя, умел умываться, чистить зубы, мыться, переодеваться. Необходимы коммуникативные навыки общения со сверстниками и взрослыми», — сказала Наумова «Газете.Ru».
По словам психолога, перед поездкой лучше обсудить с ребенком лагерь, посмотреть фильмы на эту тему, а при возможности отправить его вместе с другом. Если ребенок просится домой, важно выслушать, поговорить с педагогами и при необходимости поддержать, но если ситуация невыносима — забрать, добавила Наумова.