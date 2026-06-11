Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь

По словам психолога, перед поездкой лучше обсудить с ребенком лагерь, посмотреть фильмы на эту тему, а при возможности отправить его вместе с другом. Если ребенок просится домой, важно выслушать, поговорить с педагогами и при необходимости поддержать, но если ситуация невыносима — забрать, добавила Наумова.