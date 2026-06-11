«Норникель» представил отчет об устойчивом развитии за 2025 год

Компания «Норникель» представила нефинансовую отчетность за 2025 год. В Отчете об устойчивом развитии указано, что на это направление компания направила треть своей годовой выручки — более 377 млрд рублей.
На развитие регионов компания направила 7,7 млрд рублей, среди них — 4,4 млрд рублей на реновацию Норильска. Новое жилье сможет получить больше тысячи семей, в городе появляются новые общественные пространства, спортивная и культурная инфраструктура. Итогом этой работы можно назвать индекс качества городской среды, который составляет Минстрой РФ. Ежегодно он показывает рост показателей в территориях присутствия «Норникеля». За 2023−2024 годы Норильск «вырос» на 18 баллов, до 243 из 360 возможных, Мончегорск — на 19, до 239, Заполярный — на 22, до 244.
Это же подтверждает масштабное аналитическое исследование «Социальный портрет горожанина», которое проводится с 2018 года среди жителей Норильска, Мончегорска, Западного и Никеля. Оценки общего благополучия жителей улучшились на 21%, оценки работы городской инфраструктуры, служб и системы обеспечения ресурсами — на 31%.
В «Норникеле» ключевыми ценностями являются «Эффективность», «Безопасность» и «Забота о людях». Средняя зарплата в компании в 2025 году почти в два раза выше средней по России — 216,6 тыс. рублей. Среднесписочная численность сотрудников превысила 76 тысяч человек. На социальные программы и льготы за прошлый год было направлено почти 18 млрд рублей. Среди мер поддержки — санаторно-курортное лечение, пенсионные и жилищные программы и многое другое.
Также в отчете оценили социальный пакет «Норникеля», который является одним из лучших в отрасли. В Норильске, Дудинке и Мончегорске работают корпоративные клиники, здравпункты, развивается цеховая медицина. Все сотрудники компании обеспечены полисами ДМС, а каждый третий участвует в спортивных и оздоровительных программах.
Все инициативы находят отклик у сотрудников. Внутренний «Индекс заботы о людях», который компания запустила в 2025 году, составил 67%, а за первые месяцы 2026 года увеличился еще на 4 пункта.
Важнейшим вопросом для компании является экологическое благополучие. На «Норникеле» запущена крупнейшая в России инициатива — Cерная программа. Она позволила сократить выбросы диоксида серы на 39% по сравнению с показателями 2020 года. В целом на охрану окружающей среды «Норникель» направил более 89 млрд руб.
В отчетном году компания актуализировала Стратегию в области экологии и изменения климата, которая теперь включает более 270 мероприятий с общим индикативным бюджетом на 2026−2035 годы около 247 млрд руб.
Ключевой задачей компании в области охраны труда и промышленной безопасности остается полное исключение смертельных несчастных случаев. Помогают в этом современные цифровые технологии.
Вопросы устойчивого развития интегрированы в процесс управления цепочками поставок. Компания мотивирует партнеров следовать стандартам и рекомендациям в этой области, а также управлять соответствующими рисками.
Ежегодно «Норникель» учитывает в своих отчетах все ведущие международные и национальные стандарты: GRI, SASB, МСФО S2, TCFD, TNFD, рекомендации Банка России и Минэкономразвития и др. Впервые представлено раскрытие информации в соответствии со Стандартом общественного капитала бизнеса (СОКБ).
«То, что изложено в отчете, можно называть по-разному: устойчивое развитие, ESG, корпоративная социальная ответственность, ответственное ведение бизнеса. Вариантов названий много. Главное, что за всеми этими цифрами стоят люди. В отчетном 2025 г. “Норникелю” исполнилось 90 лет. Почти за столетие мир изменился до неузнаваемости. Сейчас мы обсуждаем цифровую экономику, искусственный интеллект, порой фантастические вещи. Но, как и раньше, мы реализуем наши проекты, чтобы люди жили в достойной и благоприятной среде, были активны и здоровы, с удовольствием работали, видели возможности для развития и связывали с этой территорией свое будущее и будущее своих детей», — прокомментировал Евгений Федоров, первый вице-президент — операционный директор, руководитель Заполярного дивизиона «Норникеля».
В этом году впервые к Отчету устойчивого развития добавили Региональный атлас. В нем собраны все социально-экологические проекты «Норникеля» и результаты инвестиций в ключевых регионах присутствия компании. В нем можно увидеть, как повестка устойчивого развития превращается в конкретные изменения для людей: новое жилье, детские сады, спортивные объекты, общественные пространства, экологические проекты и более комфортную городскую среду.