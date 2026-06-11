Ростовская область стала лидером лесовосстановления на юге России

В 2026 году Южный и Северо-Кавказский федеральные округа демонстрируют уверенные темпы реализации проекта «Сохранение лесов». Весенний лесокультурный сезон завершен с выполнением плановых показателей. Об этом рассказал заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Александр Караваев изданию aif.ru.
Годовой план лесовосстановления и лесоразведения для субъектов ЮФО и СКФО установлен на уровне 8 228 гектаров, из которых более 5 200 гектаров отведено под искусственное лесовосстановление. Весной фактически восстановлено 3 477 гектаров — 101% от весеннего плана и 42% от годового.
Александр Караваев отметил, что Ставропольский край уже полностью выполнил годовой объем работ, а Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия закрыли годовые планы именно по искусственному лесовосстановлению. На площади 1 539 гектаров проведено дополнение лесных культур, имевших низкую приживаемость.
В Южном федеральном округе лидером по объемам стала Ростовская область, где искусственное лесовосстановление проведено на площади 1 351 гектар. Следом идет Волгоградская область (776 гектаров). В Северо-Кавказском федеральном округе наибольший объем работ зафиксирован в Чеченской Республике — 475 гектаров.
Хотя основной объем компенсационных посадок запланирован на осень (общий план — 1 038 гектаров), весенний этап также прошел успешно: при плане в 16 гектаров фактически восстановлено 25 гектаров. Лидерами весеннего компенсационного этапа стали Краснодарский край и Республика Дагестан (по 7 гектаров), Республика Крым (6 гектаров), а также Волгоградская, Ростовская области и Республика Адыгея (по 1 гектару).
Всего в округах весной 2026 года высажено более 11 миллионов сеянцев. Из них 160 тысяч — современные сеянцы с закрытой корневой системой, которые отличаются значительно лучшей приживаемостью. В Волгоградской области на 110 гектарах произведен посев желудей дуба — использовано более 10 тонн.
Для обеспечения регионов качественным посадочным материалом в лесных питомниках ведется активная работа. Только за апрель-май засеяно 24,6 гектара при плане 17,9 гектара. Лидеры по посеву — Ростовская (12,8 гектара) и Волгоградская (7 гектаров) области.
В рамках нацпроекта в 2026 году на модернизацию 13 питомников выделено 64,6 миллиона рублей федеральных средств. Программа предусматривает приобретение трактора, прицепа и 10 единиц навесного оборудования для каждого питомника. К 1 июня в регионы уже поставлено 9 тракторов, 5 прицепов и 56 единиц оборудования. Кроме того, в Республике Дагестан ведется строительство современной теплицы для массового выращивания саженцев с закрытой корневой системой.
Александр Караваев подчеркнул, что донской регион по праву считается одним из лидеров лесовосстановления на юге России. В 2026 году здесь запланировано восстановить 1 409 гектаров, причем применяется исключительно метод искусственного лесовосстановления, наиболее эффективный для степных условий области.
Лесовосстановление — это не только задача профильных ведомств, но и дело всей страны. Граждане, волонтеры и общественные организации активно присоединяются к всероссийским акциям «Сад памяти» и «Сохраним лес». Только весной 2026 года в субъектах ЮФО и СКФО прошло 525 таких мероприятий, в ходе которых высадили более 3,2 миллиона сеянцев. Наибольшую активность проявили участники из Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии.