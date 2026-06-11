Ростовская область стала лидером лесовосстановления на юге России

Лесовосстановление — это не только задача профильных ведомств, но и дело всей страны. Граждане, волонтеры и общественные организации активно присоединяются к всероссийским акциям «Сад памяти» и «Сохраним лес». Только весной 2026 года в субъектах ЮФО и СКФО прошло 525 таких мероприятий, в ходе которых высадили более 3,2 миллиона сеянцев. Наибольшую активность проявили участники из Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии.