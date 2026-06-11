От FPV-дронов до нейросетей: в Нижнем Новгороде открылось уникальное пространство для молодежи

В нижегородском парке «Швейцария» открылось новое инновационное отделение БПЛА Центра военно-патриотического воспитания, в торжественном старте работы которого приняли участие глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и курсанты центра. Об этом мэр рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
Символично, что запуск современного молодежного пространства, нацеленного на подготовку будущих инженеров, ИТ-специалистов и операторов беспилотников, приурочен к главному государственному празднику — Дню России. Для молодых нижегородцев здесь организованы бесплатные учебные курсы по самым востребованным и технологичным направлениям.
Программа обучения включает в себя: скоростное управление FPV-дронами, цифровое 3D-моделирование, интеграцию современных нейросетей, проектирование микроэлектроники, профессиональное программирование БПЛА.
На сегодняшний день данный центр представляет собой масштабную и развитую образовательную экосистему. С учетом нового филиала обучение организовано уже в трех районах города — Нижегородском, Автозаводском и Приокском. В них свыше 800 воспитанников совершенно бесплатно получают разносторонние навыки: от классической строевой, огневой и воздушно-десантной подготовки, курсов военных переводчиков и журналистов, фехтования и кинологии до освоения самых передовых цифровых технологий.
Ранее сообщалось, что первое в этом году выездное заседание Совета работающей молодежи состоялось в Нижнем Новгороде.