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«Макс» начал тестировать комментарии в каналах

«Макс» запустил тестирование комментариев в каналах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Национальная онлайн-платформа «Макс» начала тестировать комментарии в каналах, заметил корреспондент РИА Новости.

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В пресс-службе «Макса» РИА Новости подтвердили, что мессенджер начал тестировать комментарии в каналах.

Там указали, что функциональность станет доступна в ближайшее время, не уточнив точную дату запуска.

Ранее в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров рассказал, что «Макс» планирует в июне-июле запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года — «мультиаккаунт пользователя» с возможностью быстрого переключения между профилями.

На начало мая в приложении «Макс» зарегистрировано уже 120 миллионов человек, ежедневная аудитория мессенджера превысила 85 миллионов пользователей. Регистрация доступна гражданам 40 государств.