«Макс» начал тестировать комментарии в каналах

Ранее в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров рассказал, что «Макс» планирует в июне-июле запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года — «мультиаккаунт пользователя» с возможностью быстрого переключения между профилями.